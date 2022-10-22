Чому яйця можуть ще подорожчати

На думку Олега Пендзина, якою він поділився у коментарі 24 каналу, до кінця року варто очікувати зростання ціни продукту до 10%. Однією з причин подорожчання яйця можуть стати приготування українців до новорічних свят.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Чи буде яйце дорожчати? Думаю, що так. Воно буде дорожчати й ще обов'язково побачимо здорожчання яйця перед Новим Роком, коли буде ажіотажний попит, коли люди будуть готуватись до Нового Року. Війна не війна, а готуватись до нового Року будуть всі. Тому я думаю, відсотків на 7 – 8 ще яйце подорожчає, до 10% до кінця року. В реальності десяток буде десь 55 – 57 гривень, в середньому.

До слова, у Мінагро прогнозують, що ціна яєць наприкінці жовтня – на початку листопада ціна піде на спад і стабілізується.

До теми Ціни на яйця в Україні стрімко зросли: об'єктивних причин на це не було

Що каже Антимонопольний комітет

В Антимонопольному комітеті зазначили, що те зростання цін на яйця, яке відбулось у вересні не має об'єктивних підстав.Адже багато українського зерна не експортували, тож корм для курей є, і він подешевшав.

Відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об'єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці,

– мовиться в повідомленні.

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