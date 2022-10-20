Відповідну інформацію повідомив 20 жовтня Антимонопольний комітет України. Там почали досліджувати ймовірні причини здорожчання курячих яєць.

Зауважте "Все буде дорожчати": як змінились ціни у вересні й чого чекати далі

Яйця могли подорожчати без об'єктивних причин

...Відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об'єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці,

– мовиться в повідомленні.

В Антимонопольному комітеті України нагадали, що основним показником, який фіксує зміни цін у часі, є індекс споживчих цін. Там пояснили, як саме змінювалися ціни на яйця:

впродовж лютого – травня 2022 року ціна на курячі яйця знизились;

з червня 2022 року вона щомісяця зростала;

тому приріст вартості яєць у вересні 2022 року, порівняно з червнем 2022 року, склав орієнтовно 54%.

У комітеті зазначили, що таке зростання може не мати об'єктивних підстав. Ба більше, багато українського зерна не експортували, тож корм для курей є, і він подешевшав.

Комітет дослідить причин зростання ціни на курячі яйця

Антимонопольний комітет України досліджуватиме причини збільшення цін на курячі яйця у вересні – жовтні 2022 року. Зокрема, там проаналізують всі фактори впливу на цінову поведінку компаній.

Варто пригадати, що у вересні 2022 року яйця за місяць подорожчали найбільше – на 22,7%. За даними Державної служби статистики, також збільшилась ціна на сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, м'ясо, а також м'ясопродукти. Детальніше про інфляцію у вересні читайте за посиланням.

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