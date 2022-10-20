Соответствующую информацию сообщил 20 октября Антимонопольный комитет Украины. Именно поэтому там начали исследовать вероятные причины удорожания куриных яиц.

Заметьте "Все будет дорожать": как изменились цены в сентябре и чего ждать дальше

Яйца могли подорожать без объективных причин

...Отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца,

– говорится в сообщении.

В Антимонопольном комитете Украины напомнили, что основным показателем, фиксирующим изменения цен во времени, является индекс потребительских цен. Там объяснили, как именно менялись цены на яйца:

в течение февраля – мая 2022 года цена на куриные яйца снизилась;

с июня 2022 года она ежемесячно росла;

поэтому прирост стоимости яиц в сентябре 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил ориентировочно 54%.

В комитете отметили, что такой рост может не иметь объективных оснований. Более того, много украинского зерна не экспортировали, поэтому корм для кур есть, и он подешевел.

Более того, многие украинские зерна не экспортировали, поэтому корм для кур есть и он подешевел.

Комитет исследоват причины роста цены на куриные яйца

Антимонопольный комитет Украины будет исследовать причины увеличения цен на куриные яйца в сентябре – октябре 2022 года. В частности, там будут проанализированы все факторы влияния на ценовое поведение компаний.

Следует вспомнить, что в сентябре 2022 года яйца за месяц подорожали больше всего – на 22,7%. По данным Государственной службы статистики также увеличилась цена на сало, фрукты, рис, сахар, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, мясо, а также мясопродукты. Подробнее об инфляции в сентябре читайте по ссылке.

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