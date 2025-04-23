Джордан, Роналду, Мессі та інші: 10 найбільш оплачуваних спортсменів світу
- Sportico оновило рейтинг найбагатших спортсменів, включаючи їхні доходи від зарплат, бонусів, спонсорських контрактів та бізнес-інвестицій.
- Топ рейтингу очолюють Майкл Джордан (4,15 млрд доларів), Тайгер Вудс (2,7 млрд доларів) та Кріштіану Роналду (2,2 млрд доларів).
Американське видання Sportico оновило рейтинг найбагатших спортсменів усіх часів. При розрахунку врахували їхні доходи як під час активної кар’єри, так і після її завершення.
Які спортсмени найбільше заробляють
До розрахунків включали зарплати, бонуси, спонсорські контракти, бізнес-інвестиції, роялті та інші джерела доходу, передає 24 Канал з посиланням на видання Sportico.
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- Майкл Джордан – 4,15 мільярда доларів
Легенда NBA і шестиразовий чемпіон із "Чикаго Буллз" завершив кар’єру у 2003 році. Його основні прибутки надійшли від багаторічного партнерства з Nike, Hanes і Gatorade. У 2024 році загальний дохід спортсмена перевищив 4 мільярда доларів.
- Тайгер Вудс – 2,7 мільярда доларів
Один із найвідоміших гольфістів в історії, який не лише домігся успіхів у спорті, а й активно розвиває власний бізнес. Forbes ще у 2022 році визнав його другим в історії спортсменом-мільярдером.
- Кріштіану Роналду – 2,2 мільярда доларів
Футболіст із Саудівського "Аль-Насра" залишається на піку фінансового успіху. Лише за 2024 рік він заробив 260 мільйонів доларів. Його дохід складається із зарплати, бонусів та контрактів із брендами.
- Леброн Джеймс – 1,88 мільярда доларів
Баскетболіст NBA заробляє не лише на майданчику, а й завдяки співпраці з брендами PepsiCo та Nike, а також інвестиціям у медіа та бізнес.
- Ліонель Мессі – 1,85 мільярда доларів
Аргентинський футболіст заробляє завдяки контрактам із adidas, Pepsi та іншими брендами. Значна частина його доходів – комерційна діяльність.
- Арнольд Палмер – 1,82 мільярда доларів
Легендарний американський гольфіст, який став першим у своїй сфері, хто заробив мільйон доларів. Він також популяризував гольф через телешоу та книги.
- Джек Ніклас – 1,75 мільярда доларів
Ще один титулований гольфіст із 73 перемогами на великих турнірах. Завершив кар’єру ще у 1986 році, але продовжував заробляти через спортивні проєкти та дизайн гольф-полів.
- Девід Бекхем – 1,6 мільярда доларів
Колишній капітан збірної Англії перетворив своє ім’я на потужний бренд і активно працював зі спонсорами, що принесло йому мільярдні прибутки.
- Роджер Федерер – 1,5 мільярда доларів
Швейцарський тенісист, 20-разовий переможець турнірів "Великого шолома", заробив понад 100 мільйонів доларів призовими, а решту – комерційною діяльністю.
- Флойд Мейвезер – 1,5 мільярда доларів
Непереможений боксер виграв 50 боїв, у 27 із яких переміг нокаутом. Його гонорари за бої входять до найвищих в історії боксу.