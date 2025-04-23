Які спортсмени найбільше заробляють

До розрахунків включали зарплати, бонуси, спонсорські контракти, бізнес-інвестиції, роялті та інші джерела доходу, передає 24 Канал з посиланням на видання Sportico.

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Майкл Джордан – 4,15 мільярда доларів

Легенда NBA і шестиразовий чемпіон із "Чикаго Буллз" завершив кар’єру у 2003 році. Його основні прибутки надійшли від багаторічного партнерства з Nike, Hanes і Gatorade. У 2024 році загальний дохід спортсмена перевищив 4 мільярда доларів.

Тайгер Вудс – 2,7 мільярда доларів

Один із найвідоміших гольфістів в історії, який не лише домігся успіхів у спорті, а й активно розвиває власний бізнес. Forbes ще у 2022 році визнав його другим в історії спортсменом-мільярдером.

Кріштіану Роналду – 2,2 мільярда доларів

Футболіст із Саудівського "Аль-Насра" залишається на піку фінансового успіху. Лише за 2024 рік він заробив 260 мільйонів доларів. Його дохід складається із зарплати, бонусів та контрактів із брендами.

Леброн Джеймс – 1,88 мільярда доларів

Баскетболіст NBA заробляє не лише на майданчику, а й завдяки співпраці з брендами PepsiCo та Nike, а також інвестиціям у медіа та бізнес.

Ліонель Мессі – 1,85 мільярда доларів

Аргентинський футболіст заробляє завдяки контрактам із adidas, Pepsi та іншими брендами. Значна частина його доходів – комерційна діяльність.

Арнольд Палмер – 1,82 мільярда доларів

Легендарний американський гольфіст, який став першим у своїй сфері, хто заробив мільйон доларів. Він також популяризував гольф через телешоу та книги.

Джек Ніклас – 1,75 мільярда доларів

Ще один титулований гольфіст із 73 перемогами на великих турнірах. Завершив кар’єру ще у 1986 році, але продовжував заробляти через спортивні проєкти та дизайн гольф-полів.

Девід Бекхем – 1,6 мільярда доларів

Колишній капітан збірної Англії перетворив своє ім’я на потужний бренд і активно працював зі спонсорами, що принесло йому мільярдні прибутки.

Роджер Федерер – 1,5 мільярда доларів

Швейцарський тенісист, 20-разовий переможець турнірів "Великого шолома", заробив понад 100 мільйонів доларів призовими, а решту – комерційною діяльністю.

Флойд Мейвезер – 1,5 мільярда доларів

Непереможений боксер виграв 50 боїв, у 27 із яких переміг нокаутом. Його гонорари за бої входять до найвищих в історії боксу.