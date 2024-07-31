Українці можуть залишитись без газу: які три області під загрозою

Україна не планує продовжувати контракт із "Газпром" щодо транзиту газу з Росії. У зв’язку з цим у трьох областях України можуть виникнути проблеми з газопостачанням.

Де можуть виникнути проблеми з газом

За словами співзасновника Фонду енергетичних стратегій Юрія Корольчука, можливі проблеми з постачанням газу можуть виникнути в Волинській, Одеській та Миколаївській областях.

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Як пояснює Корольчук, для внутрішніх споживачів необхідний хоча б мінімальний обсяг газу в трубах, який нині забезпечується завдяки транзиту. Йдеться про 15-20 мільярдів кубометрів. Це дозволяє підтримувати необхідний тиск і забезпечувати постачання газу в усі регіони України, а без нього – виникнуть проблеми з постачанням газу.

За словами Корольчука, розраховувати на теплу зиму не варто, оскільки два роки поспіль зима й так була теплою.

Експерт також висловився щодо можливості транспортування газу з Азербайджану через Україну: Азербайджан не зможе забезпечити заповнення трубопроводу обсягом 2 мільярди кубометра газу. А тому, ймовірно, також буде змушений закуповувати газ у Росії.