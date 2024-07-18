Стабільніші за долар і євро: на які валюти варто звернути увагу

Часто експерти розходяться в думках щодо того, яка валюта може вважатися найбільш міцною та стабільною. Серед світових валют є кілька таких, що виявилися стійкими до криз і надійними для інвестування.

Які валюти вважаються стабільними

Хоч долар і євро є найпопулярнішими іноземними валютами в Україні, в дечому вони поступаються.

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В останні роки популярність має австралійський долар. Ця валюта займає друге місце за обсягом обігу на світовому валютному ринку, утримуючи статус однієї з найстабільніших і найперспективніших.

Австралійський долар буквально є однією з найбільш захищених валют світу завдяки синтетичному полімеру, з якого виготовлені банкноти, що унеможливлює їх підробку чи швидке пошкодження.

Ще однією валютою з високою стабільністю є швейцарський франк. Він вже тривалий час залишається найсильнішою і найстабільнішою валютою на світовому ринку. Ця офіційна валюта Швейцарії та Ліхтенштейну має велику довіру через стабільну внутрішню економіку та потужну банківську систему цих країн.

Стабільність також демонструє, завдяки зростанню рівня життя, низькій інфляції та великим запасам золота в країні. Вона утримує свої позиції на світовому ринку завдяки високій кількості торгів.

Норвезька крона також відзначається стабільністю завдяки значним запасам нафти та відсутності зовнішнього боргу. Це робить її надійною валютою для збереження заощаджень, з мінімальними ризиками знецінення.