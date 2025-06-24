24 червня, 09:10
Чому родина військового не отримає гроші: у Міноборони пояснили причини
Основні тези
- Родині військовослужбовця можуть відмовити у виплаті через неповноту документів.
- Кошти не надаються, якщо військовий добровільно здався в полон, залишив частину або здійснив дезертирство.
У деяких випадках родині військовослужбовця можуть відмовити у виплаті коштів. Йдеться про грошову допомогу, що надається через загибель чи зникнення безвісти військового.
Чому родичі військового не отримують кошти від держави
Є визначені причини чому відбувається відмова у виплаті допомоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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До таких підстав належать:
- документи на отримання виплати подані не повністю;
- заява на отримання коштів подана не тими родичами, що мають право на цю виплату;
- звернення про отримання допомоги надійшло після 3 років з моменту судового рішення про визнання військового померлим або ж безвісти відсутнім.
Зверніть увагу! Кошти не надаються родині, якщо встановлено факт, що військовий добровільно здався в полон, самовільно залишив частину чи здійснив дезертирство.
Варто також зауважити, що розмір виплати для родини загиблого військовослужбовця залежить від обставин його загибелі:
- 15 000 000 гривень надається родинам, якщо військовий загинув у бойових діях;
- 750 прожиткових мінімумів (станом на 2025 рік – 2 271 000 гривень) – родинам, якщо військовослужбовець загинув при виконанні службових обов'язків, але не під час бойових дій.