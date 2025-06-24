Чому родина військового не отримає гроші: у Міноборони пояснили причини

У деяких випадках родині військовослужбовця можуть відмовити у виплаті коштів. Йдеться про грошову допомогу, що надається через загибель чи зникнення безвісти військового.

Чому родичі військового не отримують кошти від держави

Є визначені причини чому відбувається відмова у виплаті допомоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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До таких підстав належать:

документи на отримання виплати подані не повністю;

заява на отримання коштів подана не тими родичами, що мають право на цю виплату;

звернення про отримання допомоги надійшло після 3 років з моменту судового рішення про визнання військового померлим або ж безвісти відсутнім.

Зверніть увагу! Кошти не надаються родині, якщо встановлено факт, що військовий добровільно здався в полон, самовільно залишив частину чи здійснив дезертирство.

Варто також зауважити, що розмір виплати для родини загиблого військовослужбовця залежить від обставин його загибелі: