Почему родственники военного не получают средства от государства
Есть определенные причины почему происходит отказ в выплате помощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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К таким основаниям относятся:
- документы на получение выплаты поданы не полностью;
- заявление на получение средств подано не теми родственниками, которые имеют право на эту выплату;
- обращение о получении помощи поступило после 3 лет с момента судебного решения о признании военного умершим или без вести отсутствующим.
Обратите внимание! Средства не предоставляются семье, если установлен факт, что военный добровольно сдался в плен, самовольно оставил часть или совершил дезертирство.
Стоит также заметить, что размер выплаты для семьи погибшего военнослужащего зависит от обстоятельств его гибели:
- 15 000 000 гривен предоставляется семьям, если военный погиб в боевых действиях;
- 750 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год – 2 271 000 гривен) – семьям, если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, но не во время боевых действий.