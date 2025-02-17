Как определяются родственники военного

Членом семьи военного является лицо, которое находится с субъектом права на льготы по плате за пользование жильем и коммунальными услугами в правоотношениях, пишет 24 канал со ссылкой на документ на сайте Верховной Рады.

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В частности родственники определяются:

кровными (родственными) связями;

брачными отношениями;

постоянным проживанием с военнослужащим;

ведением с ним общего хозяйства.

Обратите внимание! Такие признаки применяются дифференцированно при конкретном определении членов семьи.

Кто является членом семьи военного

В частности, к членам семьи военнослужащего относятся:

муж или жена;

их дети;

родители.

Важно! Дети являются членами семьи независимо от того, являются ли это дети кого-либо из супругов, совместные или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.

Кого еще могут признать членом семьи военного

Согласно закону, членами семьи военнослужащего могут быть признаны и другие лица при условии постоянного проживания вместе и ведения с ним общего хозяйства. То есть не только его (или ее) близкие родственники, но и другие родственники или лица, которые не находятся с военнослужащим в непосредственных родственных связях, могут быть членом семьи.

І другие лица, которых могут признать родственниками

Членом семьи, который находится на иждивении военнослужащего, является то лицо, которое находится на полном содержании военнослужащего или получает от него помощь, что является для него постоянным и основным источником средств к существованию. Это лица, которые не имеют собственных доходов. Или же пенсия, стипендия или другой совокупный среднемесячный доход которых не превышает официально установленной границы малообеспеченности.

К ним относятся: