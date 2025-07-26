Життя після 70 років: як зростають пенсії літніх українців

Українці, яким виповнилось 70 років, можуть розраховувати на додаткові надбавки до пенсії. Їх розмір залежить від віку та страхового стажу.

Чи існує доплата до пенсії після 70 років?

Після досягнення 70-річного віку українці мають право на щомісячну доплату до пенсії. Втім, важливо знати кілька нюансів, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема, підвищення пенсії передбачене для тих, у кого загальна сума виплат не перевищує 10 340,35 гривень. До того ж виплата починає нараховуватись з дня народження, а не з початку календарного місяця.

Важливий нюанс – це те, що нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– пояснили у фонді.

Розмір компенсаційної доплати зростає разом із віком пенсіонера: від 300 гривень у 70 років до 570 гривень після 80 років.

Важливо! Водночас кожному українцю призначається лише одна доплата відповідно до вікової категорії. Отож надбавки не накопичуються.