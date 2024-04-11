Чекайте нового тренду: що буде зі ставками за вкладами незабаром

Прогнозується, що на наступний тиждень ставки за вкладами можуть втратити певний відсоток дохідності. На такий розвиток подій є свої причини, каже банкір Дмитро Замотаєв. Водночас панікувати щодо цього не варто, адже чистий дохід попри все майже не зміниться.

Що чекає ставки у середині квітня

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що на наступний тиждень в сегменті банківських депозитів очікується активний розвиток нового тренду.

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Йдеться про перегляд ставок за вкладами, які залежно від терміну розміщення коштів, порівняно з березнем можуть "втратити" в середньому 1% дохідності.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Нагадаю, що головна причина криється в скороченні ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 19% до 17,5%. Відповідно банки змушені вдатися до незначно корекції.

За словами Замотаєва, очікується, що максимальні ставки за вкладами від 3 до 6 місяців складуть 16% річних, а за вкладами від 9 до 12 місяців – до 15% річних.

Водночас середні ставки будуть такими:

на вклади 3 – 6 місяців – 12,5 – 13% річних,

депозити на 9 – 12 місяців принесуть власникові вкладу до 12% річних.

Втім заспокійливим для нових вкладників є те, що на рівні мінімальної інфляції, яка у річному вимірі не перевищує 5%, чистий дохід за депозитами залишається майже на попередньому рівні, а це залежно від тривалості вкладу 5 – 6%.

Тобто за умов зменшення відсотків за вкладами, реальний прибуток не зміниться та майже втричі перевищить прибуток валютних вкладів,

– пояснює банкір.

Який вплив на розвиток вкладів у квітні

Замотаєв нагадує, що на розвиток депозитних вкладів впливає на сьогодні:

Розв’язання питання отримання макрофінансової допомоги, кошти з якої спрямовують переважно на покриття видатків бюджету – прямий вплив на стабільність національної валюти.

Активний розвиток економіки, зокрема, малого та середнього бізнесу через механізм державних кредитних програм. Наприклад, "5 – 7 – 9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг" тощо.

Позитивні зрушення в експорті та зростання валютного виторгу.

Активізація розвитку депозитів: посилення конкуренції між банками за нових вкладників. Йдеться про додаткові відсоткові бонуси за відкриття нового вкладу або у випадку переоформлення "старого" депозиту.

Для більшості громадян інші механізми для отримання пасивного прибутку (придбання ОВДП, вкладання коштів в придбання коштовностей) значно складніші за розміщення коштів на депозитах.

Наразі прорахувати непрямий вплив воєнних чинників на розвиток депозитів надто складно.

Однак банкір додає, що вони навряд чи завадять громадянам розміщувати кошти на депозитах в зручний для них спосіб. Наприклад, через банківські застосунки. Все тому, що рівень доходу та чистого прибутку є досить високими. А це заохочує громадян не лише зберігати, а й заробляти на гривневих депозитах.

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