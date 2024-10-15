Нові податки для українців: Гетманцев пояснив, як вони нараховуватимуться

10 жовтня Рада ухвалила закон №11416-д, що передбачає зростання податків, зокрема й військового збору. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів про ключові моменти нового податкового законодавства.

Як нараховуватимуться нові податки

В інтерв'ю виданню "Економічна правда" Гетманцев зазначив, що закон складається з двох основних блоків. Перший стосується підвищення військового збору на 3,5 відсоткові пункти, що вплине на зарплати.

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Для ФОПів I, II та IV групи це означатиме додаткові 800 гривень щомісяця, для III групи – додатковий 1% від доходу.

Другий блок стосується оподаткування надприбутків банків за ставкою 50% у 2024 році.

Гетманцев зазначив, що додатково передбачено авансові платежі для АЗС, а також підвищення податкових ставок для небанківських фінансових установ з 2025 року.

Данило Гетманцев Голова податкового комітету Верховної Ради Також ми повністю знімаємо будь-які суперечності в питанні, чи треба РРО для гральних закладів, чи ні, бо вони цим маніпулюють в судах. Також враховані деякі дрібні технічні деталі.

До слова! Він додав, що для ФОПів податки зростуть заднім числом, а от для працюючих українців зміни будуть діяти з моменту набуття законом чинності.