Как будут начисляться новые налоги

В интервью изданию "Экономическая правда" Гетманцев отметил, что закон состоит из двух основных блоков. Первый касается повышения военного сбора на 3,5 процентных пункта, что повлияет на зарплаты.

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Для ФЛП I, II и IV группы это будет означать дополнительные 800 гривен ежемесячно, для III группы – дополнительный 1% от дохода.

Второй блок касается налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2024 году.

Гетманцев отметил, что дополнительно предусмотрены авансовые платежи для АЗС, а также повышение налоговых ставок для небанковских финансовых учреждений с 2025 года.

Даниил Гетманцев Председатель налогового комитета Верховной Рады Также мы полностью снимаем любые противоречия в вопросе, надо ли РРО для игорных заведений, или нет, потому что они этим манипулируют в судах. Также учтены некоторые мелкие технические детали.

К слову! Он добавил, что для ФЛП налоги вырастут задним числом, а вот для работающих украинцев изменения будут действовать с момента вступления закона в силу.