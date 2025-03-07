Чи будуть зростати тарифи на воду у 2025 році

У березні зросли тарифи на воду для деяких населених пунктів. Подорожчання може відбуватися і надалі.

Чому зросли тарифи у березні

Місцева влада деяких населених пунктів має право самостйно ухвалювати рішення про подорожчання води. Тобто, це відбувається без погодження з НКРЕКП, повідомляє 24 Канал з посиланням на комісію.

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Зверніть увагу! Без рішення НКРЕКП підвищувати тариф на воду може лише місцева влада населених пунктів, де населення менш як 100 тисяч осіб.

Потрібно розуміти, що на тариф впливають такі фактори:

вартість електроенергії;

доступність водних ресурсів;

стан обладнання;

супутні витрати.

Тобто, аби дізнатись актуальний тариф, потрібно звернутись до компанії, що обслуговує вашу адресу.

Зауважте! Зараз тарифи на водопостачання та водовідведення для побутових споживачів залишаються без змін на рівні тарифів, ухвалених станом на 24 лютого 2022 року відповідно до Постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2881.