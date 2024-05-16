Чому скасували пенсію: є п'ять причин, з яких пенсіонер може втратити виплати

Навіть якщо пенсіонер має достатній трудовий стаж і отримував пенсію за всіма законодавчими нормами, є певні підстави для скасування виплат. Закон передбачає п'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії.

Які підстави для скасування пенсії

Пенсію можна втратити у випадках, коли особа надала неправильні дані про себе або ж тривалий час не забирала виплати, а також з інших причин, пов'язаних з ідентифікацією та місцем проживання.

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Виплату пенсії можуть припинити у таких випадках:

Якщо пенсія була призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості. У разі перебування пенсіонера за кордоном протягом усього часу. Якщо особа визнана зниклою безвісти. Якщо протягом шести місяців поспіль пенсіонер не забирав свою пенсію на пошті або впродовж пів року гроші не знімалися з пенсійної банківської картки (раніше цей термін для банків становив один рік). Якщо одержувачі пенсії не пройшли фізичну ідентифікацію відповідно до законодавства.

Як відновити пенсію після ідентифікації

Якщо пенсіонери з-поміж ВПО не пройшли ідентифікацію до 31 березня, їхні виплати також будуть скасовані.

Кошти будуть нараховані на банківську картку лише після проходження особою ідентифікації. Крім того, особам, які не отримували пенсію за цей час, виплата буде здійснена з урахуванням усіх пропущених місяців.

Немає потреби додатково звертатися до Пенсійного фонду України з заявою про поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації.

Пройти ідентифікацію можна різними способами: