Чому пенсійні виплати перестають надходити та як їх відновити

Якщо пенсіонер виїжджає за кордон, виплату пенсії можуть припинити. Це стосується як тих, хто виїхав на постійне місце проживання, так і тих, хто отримав тимчасовий захист через військові дії в Україні.

Чому виплату пенсії можуть призупинити

Пенсійні виплати у таких випадках можна відновити. Втім, пенсіонеру доведеться подати заяву до Пенсійного фонду, інакше виплату пенсії призупинять.

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Виплату пенсій можуть призупинити з кількох причин, передбачених Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

пенсію призначено на підставі документів з недостовірними відомостями;

отримувач пенсії помер;

пенсіонер не отримував виплат протягом пів року;

пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання, і ця країна не уклала з Україною відповідного пенсійного договору.

Як відновити зупинені пенсійні виплати

У разі тимчасового виїзду пенсіонера за кордон, виплату пенсії також можуть призупинити. Це пов’язано з тим, що Пенсійний фонд не може перевірити, чи пенсіонер живий. Втім, зупинені виплати можна відновити.

Щоб відновити пенсійні виплати, необхідно подати заяву про поновлення виплат. У разі виїзду в іншу країну на постійне місце проживання (ПМП), до заяви потрібно додати:

закордонний паспорт із записом про виїзд на ПМП;

паспортний документ іноземця або документ, що засвідчує особу без громадянства;

документ про зняття з обліку особи за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) в Україні у зв’язку з виїздом на ПМП за кордон.

Якщо мова йде про тимчасовий виїзд, протягом дії воєнного стану та трьох наступних місяців після його завершення, пенсіонер повинен направити до Пенсійного фонду поштою заяву про поновлення виплат та такі документи:

копію документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію місця тимчасового проживання пенсіонера за кордоном;

оригінал документа, що засвідчує факт, що пенсіонер живий — його можна отримати у консульській установі України за кордоном;

копію паспорта громадянина України.

Копії цих документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом, консульською установою України чи нотаріально.

Документи, складені іноземною мовою, потрібно перекласти українською та також засвідчити. Пенсійний фонд має ухвалити рішення про поновлення або непоновлення пенсії протягом 10 робочих днів після надходження заяви та документів.