Почему выплату пенсии могут приостановить

Пенсионные выплаты в таких случаях можно восстановить. Впрочем, пенсионеру придется подать заявление в Пенсионный фонд, иначе выплату пенсии приостановят.

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Выплату пенсий могут приостановить по нескольким причинам, предусмотренных Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

пенсия назначена на основании документов с недостоверными сведениями;

получатель пенсии умер;

пенсионер не получал выплат в течение полугода;

пенсионер выехал за границу на постоянное место жительства, и эта страна не заключила с Украиной соответствующего пенсионного договора.

Обратите внимание! В случае временного выезда пенсионера за границу, выплату пенсии также могут приостановить. Это связано с тем, что Пенсионный фонд не может проверить, жив ли пенсионер. Впрочем, остановленные выплаты можно восстановить.

Как восстановить остановленные пенсионные выплаты

Чтобы восстановить пенсионные выплаты, необходимо подать заявление о возобновлении выплат. В случае выезда в другую страну на постоянное место жительства (ПМЖ), к заявлению нужно приложить:

загранпаспорт с записью о выезде на ПМЖ;

паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;

документ о снятии с учета лица по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания) в Украине в связи с выездом на ПМЖ за границу.

Если речь идет о временном выезде, в течение действия военного положения и трех последующих месяцев после его завершения, пенсионер должен направить в Пенсионный фонд по почте заявление о возобновлении выплат и следующие документы:

копию документа о получении временной защиты или статуса беженца, регистрацию места временного проживания пенсионера за рубежом;

оригинал документа, удостоверяющего факт, что пенсионер жив - его можно получить в консульском учреждении Украины за рубежом;

копию паспорта гражданина Украины.

Обратите внимание! Копии этих документов должны быть заверены дипломатическим представительством, консульским учреждением Украины или нотариально.

Документы, составлены на иностранном языке, нужно перевести на украинский и также заверить. Пенсионный фонд должен принять решение о восстановлении или невозобновлении пенсии в течение 10 рабочих дней после поступления заявления и документов.