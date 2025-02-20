Чому пенсіонерам можуть зупинити виплати і як їх відновити

Є певні обставини, за яких пенсіонерам можуть призупинити нарахування виплат. У більшості випадків їх можна поновити.

У яких випадках пенсію можуть призупинити

Зазвичай призупинення виплат пов'язане з технічними причинами, передає 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Пенсійні виплати можуть бути припинені в таких випадках:

Виявлено, що пенсія була призначена на підставі документів із помилками.

Пенсіонер переїхав за кордон на постійне місце проживання, за винятком умов, вказаних у міжнародних договорах.

Пенсіонер помер.

Пенсія не була отримана через пошту протягом шести місяців.

Особа втратила статус людини з інвалідністю.

Пенсіонер за вислугу років влаштовується на роботу, яка надає право на пенсію за вислугу.

Інші випадки, визначені законодавством, наприклад, закінчення навчання дітей, які отримують пенсію після смерті годувальника.

До речі! Також ПФУ може призупинити перерахунок пенсії, якщо банк, через який відбуваються виплати, буде виключений з переліку уповноважених банків.

Як уникнути зупинення виплат

Для того, щоб уникнути призупинення виплати пенсії, пенсіонери мають обов'язок повідомляти Пенсійний фонд протягом десяти днів про такі зміни:

будь-які зміни персональних даних, які зареєстровані у персональній обліковій картці системи персоніфікованого обліку та в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

виїзд за межі країни;

будь-які обставини, які можуть призвести до зміни статусу особи.

Як поновити виплати

Якщо пенсіонер не знає причину припинення пенсійних виплат, він повинен надіслати письмовий запит до Пенсійного фонду України для уточнення причин.

Це дозволить отримати офіційну відповідь, яку можна оскаржити, включаючи судовий порядок. Запит можна подати через портал ПФУ, використовуючи особистий кабінет.

Для відновлення пенсійних виплат необхідно звернутися з відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду.

Зауважте! Відновлення виплат здійснюється на підставі документів, які вже є в пенсійній справі, або пенсіонер може надати додаткові документи, такі як про стаж роботи, заробітну плату чи інші, що можуть вплинути на розмір пенсії.