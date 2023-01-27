Чи перетне долар психологічну позначку у лютому

Протягом 3 місяців на ринку спостерігається рівновага вкрай необхідна Україні в важких умовах війни. Перший тиждень лютого також навряд чи привнесе якісь глобальні зміни на валютний ринок.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів банкір Герман Марченко.

Цікаво Чи є причини для девальвації та перегляду офіційного курсу долара

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Очікуємо, що з 30 січня по 5 лютого готівковий курс долара перебуватиме в межах 40 – 41 гривні за долар. Як і раніше, на утримання стабільної ситуації на валютному ринку впливатиме низка економічних факторів.

Серед факторів, що впливають на стабільність готівкового ринку, найголовнішими є:

ефективна політика НБУ з досягнення балансу на готівковому ринку

сталі облікова ставка та офіційний курс валют;

постійна макрофінансова допомога від країн-партнерів, що дає змогу українській економіці працювати без збоїв;

матеріально-технічна допомога для подолання наслідків війни передусім в енергетичному секторі;

військова допомога.

Отже, попри можливі незначні коливання в межах 0,5 гривні, курс долара в обмінних пунктах навряд чи перетне "межу" у 41 гривню. Наразі немає жодних ознак до змін наявних валютних трендів,

– зазначає банкір.

Чи переглядатиме Нацбанк офіційний курс

Наразі Нацбанк має достатньо валюти в резервах, щоб продовжувати поточну політику. Тому найближчим часом скасування замороженого курсу, скоріше за все, не буде.

Банкір Юрій Крохмаль зазначає що оскільки готівковий курс вже давно відірвався від безготівкового і поступово збільшується надлишок гривневої маси, через це довго така ситуація триматись не може.

Коли темпи витрачання валютних резервів почнуть збільшуватись, НБУ, вірогідно, знов перегляне фіксований курс до нового умовно рівноважного значення, а у перспективі буде повертатись до практики плаваючого курсу. Але про це говорити поки що зарано,

– сказав він у коментарі 24 Каналу.

Курс долара сьогодні

Курс у банках

27 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,15 гривні (+15 копійок проти 26 січня), а купити за 40,60 гривні (+5 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купують долар в середньому за 40,22 гривні (-13 копійок), а продають – за 40,59 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (без змін), а продаж – 40,78 гривні (+28 копійок).