Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал банкир Герман Марченко.

Интересно Есть ли причины для девальвации и пересмотра официального курса доллара

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Ожидаем, что с 30 января по 5 февраля наличный курс доллара будет находиться в пределах 40 – 41 гривны за доллар. Как и раньше, на удержание стабильной ситуации на валютном рынке будет влиять ряд экономических факторов.

Среди факторов, влияющих на стабильность наличного рынка, главными являются:

эффективная политика НБУ по достижению баланса на наличном рынке

постоянная учетная ставка и официальный курс валют;

постоянная макрофинансовая помощь от стран-партнеров, позволяющая украинской экономике работать без сбоев;

материально-техническая помощь для преодоления последствий войны, прежде всего, в энергетическом секторе;

военная помощь.

Итак, несмотря на возможные незначительные колебания в пределах 0,5 гривны, курс доллара в обменных пунктах вряд ли пересечет "предел" в 41 гривну. Пока нет никаких признаков к изменениям имеющихся валютных трендов,

– отмечает банкир.

Будет ли Нацбанк просматривать официальный курс

Сейчас у Нацбанка достаточно валюты в резервах, чтобы продолжать текущую политику. Поэтому в ближайшее время отмена замороженного курса скорее всего не будет.

Банкир Юрий Крохмаль отмечает, что поскольку наличный курс уже давно оторвался от безналичного и постепенно увеличивается избыток гривневой массы, из-за этого долго такая ситуация держаться не может.

Когда темпы расходования валютных резервов начнут увеличиваться, НБУ, вероятно, снова пересмотрит фиксированный курс к новому условно равновесному значению, а в перспективе будет возвращаться к практике плавающего курса. Но об этом говорить пока рано,

– сказал он в комментарии 24 Канала.

Курс доллара сегодня

Курс в банках

27 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40,15 гривны (+15 копеек против 26 января), а купить за 40,60 гривны (+5 копейки).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,22 гривны (-13 копеек), а продают – за 40,59 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 грн (без изменений), а продажа – 40,78 грн (+28 копеек).