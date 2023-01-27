Он также добавил, что валютный рынок остается устойчивым, даже несмотря на произошедший в декабре рост интервенций, который наблюдается в январе.

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Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, передает 24 Канал .

Юрий Гелетий Заместитель главы НБУ Отмечаю, что увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи.

Напомним! В настоящее время официальный курс доллара составляет 36,6 гривны. Что касается наличного, то он находится в диапазоне от 40,15 до 40,78 грн по состоянию на 27 января.

Состояние золото-валютных резервов

Гилетий рассказал, что в НБУ в конце этого месяца ожидается, что золото-валютные резервы составят 30 миллиардов долларов.

Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса,

– подчеркнул он.

Банкир отметил и то, что увеличение спроса на валюту в последнее время было вызвано ростом спроса на импортные товары, в том числе генераторы.