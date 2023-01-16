Спроби розхитати курс не приносить результатів: скільки коштуватиме долар цього тижня

Минулий тиждень на готівковому валютному ринку пройшов дуже спокійно, а курс долара навіть знизився. Однак цього тижня зміцнення гривні буде слабшати.

Ситуація на готівковому ринку

Минулий тиждень на готівковому валютному ринку пройшов дуже спокійно, зазначила в коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Попит та пропозиція здебільшого були збалансовані, хоча легкий тренд на зміцнення національної валюти все ж відзначався. За 7 днів курс долара знизився на 10 – 15 копійок до рівнів 40,50 – 40,55 гривні за долар.

Банкірка додала, що учасники ринку продовжують робити спроби розхитати курс, проте вони не проносять жодних суттєвих результатів. Ба більше, баланс між попитом та пропозицію минулого тижня був настільки сильним, що подекуди різниця між курсами продажу та купівлі скорочувалася до менш ніж 10 копійок.

Курс долара цього тижня

Ранок 16 січня почався з нової хвиля зміцнення гривні, проте, на думку Золотько, протягом цього тижня тренд на зміцнення гривні буде потроху слабшати. І загалом курсовий рух може виявитись різнонаправленим. Разом з тим значних коливань, з огляду на збалансованість ринку, в середині місяця банкірка не очікує.

На мою думку, найближчі 7 днів курс долара коливатиметься в коридорі 40 – 40,80 гривень за долар,

– спрогнозувала Золотько.

До слова, інший банкір теж прогнозує, що курс перебуватиме приблизно у цьому ж коридорі. На думку Германа Марченка, курс долара перебуватиме на рівні 40 – 41 гривні. І за всіма ознаками такий статус протримається щонайменше до кінця січня.

Готівковий курс 16 січня