Ліквідація МСЕК: що буде з пенсіями до кінця 2025 року

Президент Володимир Зеленський 30 грудня підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Вони припинять роботу з 1 січня 2025 року.

Що зміниться після 2025 року

Замість МСЕК у кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють нові експертні комісії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Їхнє завдання – оцінювати стан пацієнтів за міжнародними критеріями класифікації функціонування, життєвих обмежень та здоров'я.

Уряд обіцяє спростити процеси, пов’язані з отриманням статусу інвалідності, шляхом цифровізації. Усі етапи оцінювання фіксуватимуться в електронній системі, що унеможливить корупцію.

Зауважте! Пацієнти та комісії не знатимуть, який лікар розглядатиме конкретну справу. Водночас раніше встановлені статуси інвалідності, як і експертизи для дітей, залишаться без змін.

Передумови та рішення щодо ліквідації МСЕК

Під час засідання РНБО 22 жовтня, яке було присвячене розслідуванням фіктивних інвалідностей у посадовців, ухвалили низку важливих рішень: цифровізувати процеси, перевірити надані статуси інвалідності та ліквідувати МСЕК до кінця року.

Зауважте! Міністерство охорони здоров'я перевірило понад 90 тисяч рішень МСЕК, прийнятих під час воєнного стану, що призвело до порушення кримінальних справ, затримань та вручення підозр. Унаслідок цього звільнили керівників Центральної МСЕК та пов’язаних установ.

На тлі розслідувань у відставку подав Генеральний прокурор Андрій Костін, адже стало відомо про незаконне отримання статусу інвалідності 50 прокурорами Хмельницької області.

Що буде з пенсіями після ліквідації МСЕК

Всі громадяни, які отримують пенсії по інвалідності, продовжать отримувати свої виплати після реформи.

Основними цілями реформи є посилення підтримки осіб, які зазнали травмувань чи шкоди здоров’ю, прискорення надання допомоги через зменшення бюрократії, а також створення зрозумілої та простої системи підтримки під час і після хвороби чи травмування.

Важливо! Виплати й гарантії для громадян, які отримують їх на законних підставах, не будуть зменшені, а для осіб із суттєвими втратами здоров’я та втратою працездатності передбачено збільшення страхових виплат.

У рамках реформи розробляється нова система соціального страхування під назвою єПотенціал, для якої вже підготовано відповідний законопроєкт, що перебуває на стадії обговорення.

Статус інвалідності залишиться незмінним для тих, хто його вже має, однак визначення інвалідності відбуватиметься на основі висновків мультидисциплінарної команди із застосуванням цифрових інструментів.

Важливо! Реформа спрямована на покращення підтримки осіб з інвалідністю, збереження їхніх прав і збільшення виплат для найбільш уразливих категорій, а також на створення більш прозорої, ефективної та зручної для громадян системи.