Ликвидация МСЭК: что будет с пенсиями до конца 2025 года

Президент Владимир Зеленский 30 декабря подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Они прекратят работу с 1 января 2025 года.

Что изменится после 2025 года

Вместо МСЭК в кластерных и надкластерных больницах заработают новые экспертные комиссии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Их задача – оценивать состояние пациентов по международным критериям классификации функционирования, жизненных ограничений и здоровья.

Правительство обещает упростить процессы, связанные с получением статуса инвалидности, путем цифровизации. Все этапы оценки будут фиксироваться в электронной системе, что сделает невозможным коррупцию.

Обратите внимание! Пациенты и комиссии не будут знать, какой врач будет рассматривать конкретное дело. В то же время ранее установленные статусы инвалидности, как и экспертизы для детей, останутся без изменений.

Предпосылки и решение о ликвидации МСЭК

Во время заседания СНБО 22 октября, которое было посвящено расследованиям фиктивных инвалидностей у чиновников, приняли ряд важных решений: цифровизировать процессы, проверить предоставленные статусы инвалидности и ликвидировать МСЭК до конца года.

Обратите внимание! Министерство здравоохранения проверило более 90 тысяч решений МСЭК, принятых во время военного положения, что привело к возбуждению уголовных дел, задержаний и вручения подозрений. В результате уволили руководителей Центральной МСЭК и связанных учреждений.

На фоне расследований в отставку подал Генеральный прокурор Андрей Костин, ведь стало известно о незаконном получении статуса инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой области.

Что будет с пенсиями после ликвидации МСЭК

Все граждане, которые получают пенсии по инвалидности, продолжат получать свои выплаты после реформы.

Основными целями реформы является усиление поддержки лиц, которые получили травмы или вреда здоровью, ускорение оказания помощи из-за уменьшения бюрократии, а также создание понятной и простой системы поддержки во время и после болезни или травмы.

Важно! Выплаты и гарантии для граждан, которые получают их на законных основаниях, не будут уменьшены, а для лиц с существенными потерями здоровья и потерей трудоспособности предусмотрено увеличение страховых выплат.

В рамках реформы разрабатывается новая система социального страхования под названием еПотенциал, для которой уже подготовлен соответствующий законопроект, находящийся на стадии обсуждения.

Статус инвалидности останется неизменным для тех, кто его уже имеет, однако определение инвалидности будет происходить на основе выводов мультидисциплинарной команды с применением цифровых инструментов.

Важно! Реформа направлена на улучшение поддержки лиц с инвалидностью, сохранение их прав и увеличение выплат для наиболее уязвимых категорий, а также на создание более прозрачной, эффективной и удобной для граждан системы.