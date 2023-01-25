Зарплати у лютому: на скільки зміняться виплати для українців

Матеріальне становище та очікування від економічної активності у більшості українських компаній залишилися низькими. Хоча велика частина підприємців планує збільшити оплату праці у 2023 році, ймовірно, підвищення будуть меншими за споживчу інфляцію.

Мінімальна зарплата у 2023 році не зміниться

Мінімальна зарплата в Україні наразі складає 6 700 гривень і залишиться без змін протягом усього року. Однак в макропрогнозі від Мінекономіки передбачене підняття середньої зарплати до рівня 18 261 гривні.

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Підвищення зарплат очікується в першу чергу у приватному секторі економіки.

За опитуванням Work.ua, більшість роботодавців цьогоріч планують підвищити зарплати на 8 – 30%.

В опитуванні Rabota.ua про свою готовність підвищити працівникам зарплати заявили 60% респондентів. Однак здебільшого підняття незначне – на 5 – 10%. Лише 3,7% роботодавців в Україні готові підвищити зарплату на понад 20%, щоб хоча б наздогнати інфляцію.

За дослідженням Національного банку України, найвищі очікування щодо підвищення зарплат спостерігаються у підприємств торгівлі та великих підприємств, а також тих, що здійснюють лише імпортні операції. Найнижчі очікування у підприємств добувної промисловості та невеликих за розміром підприємств. За напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють лише експортні операції.

За даними платформи для пошуку роботи Work.ua, у січні середня зарплата зросла на 334 гривні і становить 14 924 гривні.

Кому підвищать зарплати

Експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко розповіла, що зарплати зростатимуть швидше у приватному секторі, особливо в галузях, які є критичними для економіки. Водночас у державному секторі підняття буде повільнішим – воно залежатиме від можливостей держбюджету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зарплати військових залишаться на такому самому рівні – 100 тисяч гривень при участі в бойових діях та 30 тисяч гривень при виконанні служби без перебування в зоні бойових дій. Водночас держава продовжить виплачувати захисникам додаткову грошову допомогу та інші надбавки.