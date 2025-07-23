Перевірте гаманець: які купюри НБУ виводить з обігу

НБУ з певною періодичністю виводить банкноти з обігу. Цей процес відбувається поступово. Станом на зараз, регулятор вивів з обігу купюри, випущені до 2003 року.

Які банкноти в Україні зараз не дійсні?

Також замінюються банкноти 1, 2, 5, 10 гривень на монети, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Потрібно зауважити, що зараз вилучаються та заміняються на нові банкноти зразка 2003 – 2007 років, зокрема, йдеться про такі купюри:

номіналом 50 гривень;

100 гривень;

200 гривень;

500 гривень.

Зверніть увагу! З обігу виводяться і монети. Зараз уже вилучено 1, 2, 5, 25 копійок.

Якщо у вас досі є купюри чи монети, що підлягають вилученню, можна зробити їхній обмін до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж 90 днів після його припинення або скасування.

Заміна старих грошей на нові відбувається:

у підрозділах НБУ;

в уповноважених банках.