Які банкноти в Україні зараз не дійсні?
Також замінюються банкноти 1, 2, 5, 10 гривень на монети, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Потрібно зауважити, що зараз вилучаються та заміняються на нові банкноти зразка 2003 – 2007 років, зокрема, йдеться про такі купюри:
- номіналом 50 гривень;
- 100 гривень;
- 200 гривень;
- 500 гривень.
Зверніть увагу! З обігу виводяться і монети. Зараз уже вилучено 1, 2, 5, 25 копійок.
Якщо у вас досі є купюри чи монети, що підлягають вилученню, можна зробити їхній обмін до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж 90 днів після його припинення або скасування.
Заміна старих грошей на нові відбувається:
- у підрозділах НБУ;
- в уповноважених банках.