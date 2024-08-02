Гривня перемагає: які депозити зараз найвигідніші для вкладень

Відбулося розв’язання проблеми реструктуризації зовнішнього боргу України та вгамування ситуації на валютному ринку. Зараз курсові коливання можливі в межах 40,7 – 41,7 гривні за долар.

Що відбувається у депозитному секторі

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що у теперішній час може відбуватися повільне зростання нових вкладів. Відповідно до його прогнозу, їхня кількість збільшиться в середньому на 0,5 – 1%.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Навряд чи варто тримати гроші під подушкою. Саме тому вибір буде очевидним: або ж розміщувати гривню на депозит, який, як мінімум, убереже їх від інфляції, або ж купувати валюту, але при цьому втрачаючи частину заощаджень через високий курс купівлі.

Замотаєв вважає, що на наступному тижні ставки будуть такі:

14 – 15% річних для вкладів від 1 до 2,5 років;

12 – 14% річних – від 9 до 12 місяців

12% річних – від 3 до 6 місяців.

Зазвичай громадяни, що планують покласти гроші на депозит, подумки "конвертують" гривню на долари, намагаючись розрахувати рівень доходу попри інфляцію. Однак рівень прибутку саме за гривневими вкладами залишиться найбільш привабливим: "чистий" прибуток може скласти до 5% річних, що значно краще, ніж умови за вкладами в доларах (до 1,5% річних), та євро (1,3 – 1% річних),

– зазначає банкір.

Можна сказати, що наступного тижня загальна кон’юнктура в сегменті депозитів не зміниться. Активність громадян може залежати від:

сезонного фактора;

ситуації на валютному ринку в осінній проєкці;

рівня цін, що складуться під тиском інфляції.