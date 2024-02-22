Офіційний курс сягнув нової позначки: скільки коштує долар

Долар, як і євро, від початку цього робочого тижня продовжує дорожчати. Вартість американської валюти вже далеко перевалила за понад 38 гривень, а європейської – за понад 41 гривню.

Офіційний курс 22 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 22 лютого становив 38,62 гривні за долар. Вартість долара виросла на 15 копійок проти 21 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,72 гривні. Вартість виросла на 18 копійок за минулу добу.

Який буде офіційний курс долара та євро 23 лютого:

долар – 38,48 гривні,

євро – 41,72 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 22 лютого долар становить:

У банках купівля становить 38,35 гривні, а продаж – 38,89 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,30 гривні , а продаж – 39 гривень.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,71 гривні, а продаж – 38,85 гривні.

Гривневі вклади

Як розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, середня дохідність за гривневими вкладами в Україні буде стабільно знаходитися на такому рівні:

3 – 6 місяці – до 13,5% річних,

від 9 місяців до 1 року – 12,5 – 13% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Стабільність за гривневими вкладами зумовлена головним чином сталою ставкою за 3-місячними депозитами (це 19%), а також досить низьким рівнем інфляції, який за підсумками січня-лютого навряд чи перевищить 1%.

Замотаєв додав, що на найближчі 1 чи 2 місяці ставка за депсертифікатами залишиться без змін. Відтак депозитні ставки суттєво не зміняться.

На початку лютого деякі банки все-таки збільшили ставки. Це може сигналізувати про те, що у березні буде новий тренд – боротьба за вклади клієнтів.

Посилення конкурентної боротьби між фінустановами за нових клієнтів може супроводжуватися появою на ринку нових депозитних продуктів, незначне покращення депозитних умов в чинних депозитних програмах або ж короткотерміновими акційними "весняними", "Великодними" програмами,

– каже банкір.

До речі, за прогнозами, у перспективі 2 – 3 місяців прибуток за вкладами в доларах може наблизитися до 1,6% річних, а в євро опуститься до 1,2 – 1,4% річних.