Чи може відновитись транзит російського газу через Україну

Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року. Однак, є імовірність, що він може поновитись за певних умов.

Чи здійснюється транзит через Україну зараз

Транзит газу через Україну і зараз триває. Йдеться про транспортування палива з інших країн, про це розповів колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Сергій Макогон в інтервʼю 24 Каналу.

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Як зазначає Макогон, Україна має потужну газотранспортну систему. Через неї газ може транспортуватися такими шляхами:

з Польщі до Молдови;

з Польщі до Угорщини.

Також паливо може транспортуватися і навпаки, у Польщу.

Сергій Макогон Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Система буде працювати надалі у такому транзиті. Можливо, з часом, поновиться транзит й російського газу після закінчення війни, якщо будуть якісь домовленості з цього приводу. Наприклад, Росія буде виплачувати таким чином компенсації Україні за завдані збитки.

Макогон зазначає що Росія це країна, яка отримує основний прибуток саме від продажу нафти, газу та вугілля. Імовірно, у майбутньому Кремль шукатиме можливість заробити. Саме тому після закінчення війни експорт і може бути поновлено.