Офіційний долар продовжує рости: яку вартість встановив НБУ сьогодні

Вартість долара та євро щодня дорожчає. За останню добу американська валюта виросла на майже 20 копійок, а європейська – на 30 копійок. Завтра валюти знову полізуть вгору.

Офіційний курс 21 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 21 лютого становив 38,47 гривні за долар. Вартість долара виросла на 19 копійок проти 20 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,54 гривні. Вартість виросла на 30 копійок за минулу добу.

Який буде офіційний курс долара та євро 22 лютого:

долар – 38,62 гривні,

євро – 41,72 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 21 лютого долар становить:

У банках купівля становить 38,25 гривні, а продаж – 38,80 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,49 гривні , а продаж – 38,85 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,60 гривні, а продаж – 38,76 гривні.

Нові валютні обмеження для бізнесу

В НБУ повідомили, що запровадили валютні обмеження. Це зроблено для того, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України. А також зберегти стійкість валютного ринку.

для фіноперацій у валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України,

підприємства також мають скористатися валютними операціями на умовах "своп" із купівлі-продажу, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта валюти,

Що таке валютний своп Це валютна операція за договором, який передбачає купівлю іноземної валюти зі зворотним її продажем на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

Для того, щоб бізнес не обходив обмеження, банки спостерігатимуть не лише за коштами у валюті, які розміщені на поточних та депозитних рахунках, а й інформацію про незавершені валютні операції на умовах "своп".

Таким чином, під час купівлі валюти, юрособи повинні будуть додатково надати інформацію про продану ними валюту за першою частиною "своп" за незавершеними угодами з банками.