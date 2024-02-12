Долар виріс: який офіційний курс валюти на сьогодні

Офіційний курс американської валюти у перший день тижня подорожчав. Ціна несуттєво, але виросла вгору. Щодо євро, то вартість курсу не змінилася.

Офіційний курс 12 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 12 лютого становив 37,62 гривні за долар. Вартість долара виросла на 5 копійок проти 9 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 40,41 гривні. Вартість не змінилася.

Який буде офіційний курс долара та євро 13 лютого:

долар – 37,89 гривні,

євро – 40,80 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 12 лютого долар становить:

У банках купівля становить 37,60 гривні, а продаж – 38,10 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,77 гривні , а продаж – 38,15 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,08 гривні, а продаж – 38,18 гривні.

Який курс буде цього тижня

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з яким він поділився з 24 Каналом, формування курсів на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку. Це триває протягом всього періоду дії режиму "керованої гнучкості".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цього тижня можливі часті та різнобічні курсові коливання, але ринок до цього вже пристосувався.

Зауважте, Міжбанк – на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, а на готівковому ринку – 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.