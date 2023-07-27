Курс валют на наступний тиждень: чи буде у серпні різка зміна курсу

27 липня 2023, 19:30
Читать новость на русском

У перший тиждень серпня на готівковому валютному ринку будь-які зміни будуть незначні. Щоденно курс може змінюватись у межах 0,1 – 0,3 гривні.

Що буде з курсом: прогноз з 31 липня до 6 серпня

У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий – начальник департаменту казначейства Глобус Банку розказав, яким буде перший тиждень серпня.

Читайте також Гнучкий курс може повернутися: коли цього очікувати

 

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

 

Завершення липня, по суті, – це проєкція на весь серпень.

Варто очікувати, що наступного тижня та й протягом серпня характерними рисами ринку будуть наступні:

  • Коливання курсу валют

Готівковий курс буде максимально наближений до офіційного курсу валют. Вірогідні коливання не вийдуть за межі 37 – 38 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро. На думку Тараса, після червневого зміцнення гривні, коридор коливань майже не зміниться. Щоденно курс може змінюватись у межах 0,1 – 0,3 гривні. 

Курс євро формуватиме співвідношення пари євро/долар на міжнародному ринку.
– каже Тарас.

Різниця між офіційним та готівковим курсами збережеться на мінімальному рівні і складатиме лише 0,5 – 1%;

  • Різниця між курсом покупки та продажу

Так званий спред буде на рівні 0,15 – 0,25 гривні. 

Довідка: Спред – різниця між курсом покупки та продажу.

Тарас зауважує, що мова саме про офіційні установи. У обмінниках ситуація буде дещо інша.

Подеколи обмінні пункти виставляють досить широкий спред, що може перевищити 1 грн між курсами покупки та продажу, однак для цього відсутні економічні причини. Це схоже на спробу пограти на нервах громадян та надмірне бажання мінімізувати власні ризики.
 Пояснює Тарас

На думку банкіра, серпень буде достатньо стабільним інертним періодом, тому переживати не варто. 

Фінансові прогнози на серпень

Щодо ситуації у серпні загалом, то за великим рахунком відбудеться невелике затишшя перед очікуваними вересневими змінами:

  • НБУ анонсували зниження облікової ставки щонайменше на 1 – 2 відсоткові пункти. Це вплине на зниження ставок за депозитами та кредитами.
  • Восени НБУ може дещо послабити регулювання валютного ринку та повернути плаваючий курс.

У вересні нас очікує "об’єднання" готівкового та офіційного валютних курсів в один.
– прогнозує Тарас. 

Стабільність валютного ринку у серпні базуватиметься на кількох основних чинниках, зокрема це:

  • експорт сировини;
  • міжнародна допомога;
  • популяризація гривневих вкладів;
  • конвертаційні депозити;
  • поступове відродження країни.

Варто чекати, що у серпні ситуація буде підсумовувати досить тривалий період із поступового зміцнення гривні, створення належних об'єктивних умов для поступової лібералізації валютного ринку. Значних змін, вірогідно, не передбачається.

 

Автор: Анастасія Зорик