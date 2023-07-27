Курс валют на следующую неделю: будет ли в августе резкое изменение курса

В первую неделю августа на наличном валютном рынке любые изменения будут незначительными. Ежедневно курс может изменяться в пределах 0,1 – 0,3 гривны.

Что будет с курсом: прогноз с 31 июля по 6 августа

В комментарии 24 Каналу Тарас Лесовой – начальник департамента казначейства Глобус Банка рассказал, какой будет первая неделя августа.

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Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Завершение июля, по сути, это проекция на весь август.

Следует ожидать, что на следующей неделе и в течение августа характерными чертами рынка будут следующие:

Колебания курса валют

Наличный курс будет максимально приближен к официальному курсу валют. Колебания гарантировано не выйдут за пределы 37 – 38 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро. По мнению Тараса, после июньского укрепления гривны коридор колебаний почти не изменится. Ежедневно курс может изменяться в пределах 0,1 – 0,3 гривны.

Курс евро будет формировать соотношение пары евро/доллар на международном рынке.

– говорит Тарас.

Разница между официальным и наличным курсами сохранится на минимальном уровне и составит всего 0,5 – 1%;

Разница между курсом покупки и продажи

Так называемый спред будет на уровне 0,15 – 0,25 гривны.

Справка: Спред – разница между курсом покупки и продажи.

Тарас отмечает, что речь идет именно об официальных учреждениях. В обменниках ситуация будет несколько иной.

Иногда обменные пункты выставляют достаточно широкий спред, что может превысить 1 грн между курсами покупки и продажи, однако для этого отсутствуют экономические причины. Это сродни попытке поиграть на нервах граждан и чрезмерное желание минимизировать собственные риски.

– Объясняет Тарас

По мнению банкира, август будет достаточно стабильным инертным периодом, потому переживать не стоит.

Финансовые прогнозы на август

Что касается ситуации в августе, то по большому счету произойдет небольшое затишье перед ожидаемыми сентябрьскими изменениями:

НБУ анонсировали снижение учетной ставки как минимум на 1 – 2 процентных пункта. Это повлияет на снижение ставок по депозитам и кредитам.

Осенью НБУ может несколько ослабить регулирование валютного рынка и вернуть плавающий курс.

В сентябре нас ожидает "объединение" наличного и официального валютных курсов в один.

– прогнозирует Тарас.

Стабильность валютного рынка в августе будет базироваться на нескольких основных факторах, в том числе:

экспорт сырья;

международная помощь;

популяризация гривневых вкладов;

конвертационные депозиты;

постепенное возрождение страны.

Следует ожидать, что в августе ситуация будет суммировать достаточно длительный период постепенного укрепления гривны, создания надлежащих объективных условий для постепенной либерализации валютного рынка. Значительных изменений, вероятно, не предполагается.