Що буде з курсом: прогноз з 31 липня до 6 серпня
У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий – начальник департаменту казначейства Глобус Банку розказав, яким буде перший тиждень серпня.
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Завершення липня, по суті, – це проєкція на весь серпень.
Варто очікувати, що наступного тижня та й протягом серпня характерними рисами ринку будуть наступні:
- Коливання курсу валют
Готівковий курс буде максимально наближений до офіційного курсу валют. Вірогідні коливання не вийдуть за межі 37 – 38 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро. На думку Тараса, після червневого зміцнення гривні, коридор коливань майже не зміниться. Щоденно курс може змінюватись у межах 0,1 – 0,3 гривні.
Курс євро формуватиме співвідношення пари євро/долар на міжнародному ринку.
– каже Тарас.
Різниця між офіційним та готівковим курсами збережеться на мінімальному рівні і складатиме лише 0,5 – 1%;
- Різниця між курсом покупки та продажу
Так званий спред буде на рівні 0,15 – 0,25 гривні.
Тарас зауважує, що мова саме про офіційні установи. У обмінниках ситуація буде дещо інша.
Подеколи обмінні пункти виставляють досить широкий спред, що може перевищити 1 грн між курсами покупки та продажу, однак для цього відсутні економічні причини. Це схоже на спробу пограти на нервах громадян та надмірне бажання мінімізувати власні ризики.
– Пояснює Тарас
На думку банкіра, серпень буде достатньо стабільним інертним періодом, тому переживати не варто.
Фінансові прогнози на серпень
Щодо ситуації у серпні загалом, то за великим рахунком відбудеться невелике затишшя перед очікуваними вересневими змінами:
- НБУ анонсували зниження облікової ставки щонайменше на 1 – 2 відсоткові пункти. Це вплине на зниження ставок за депозитами та кредитами.
- Восени НБУ може дещо послабити регулювання валютного ринку та повернути плаваючий курс.
У вересні нас очікує "об’єднання" готівкового та офіційного валютних курсів в один.
– прогнозує Тарас.
Стабільність валютного ринку у серпні базуватиметься на кількох основних чинниках, зокрема це:
- експорт сировини;
- міжнародна допомога;
- популяризація гривневих вкладів;
- конвертаційні депозити;
- поступове відродження країни.
Варто чекати, що у серпні ситуація буде підсумовувати досить тривалий період із поступового зміцнення гривні, створення належних об'єктивних умов для поступової лібералізації валютного ринку. Значних змін, вірогідно, не передбачається.