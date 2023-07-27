Що буде з курсом: прогноз з 31 липня до 6 серпня

У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий – начальник департаменту казначейства Глобус Банку розказав, яким буде перший тиждень серпня.

Читайте також Гнучкий курс може повернутися: коли цього очікувати

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Завершення липня, по суті, – це проєкція на весь серпень.

Варто очікувати, що наступного тижня та й протягом серпня характерними рисами ринку будуть наступні:

Коливання курсу валют

Готівковий курс буде максимально наближений до офіційного курсу валют. Вірогідні коливання не вийдуть за межі 37 – 38 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро. На думку Тараса, після червневого зміцнення гривні, коридор коливань майже не зміниться. Щоденно курс може змінюватись у межах 0,1 – 0,3 гривні.

Курс євро формуватиме співвідношення пари євро/долар на міжнародному ринку.

– каже Тарас.

Різниця між офіційним та готівковим курсами збережеться на мінімальному рівні і складатиме лише 0,5 – 1%;

Різниця між курсом покупки та продажу

Так званий спред буде на рівні 0,15 – 0,25 гривні.

Довідка: Спред – різниця між курсом покупки та продажу.

Тарас зауважує, що мова саме про офіційні установи. У обмінниках ситуація буде дещо інша.

Подеколи обмінні пункти виставляють досить широкий спред, що може перевищити 1 грн між курсами покупки та продажу, однак для цього відсутні економічні причини. Це схоже на спробу пограти на нервах громадян та надмірне бажання мінімізувати власні ризики.

– Пояснює Тарас

На думку банкіра, серпень буде достатньо стабільним інертним періодом, тому переживати не варто.

Фінансові прогнози на серпень

Щодо ситуації у серпні загалом, то за великим рахунком відбудеться невелике затишшя перед очікуваними вересневими змінами:

НБУ анонсували зниження облікової ставки щонайменше на 1 – 2 відсоткові пункти. Це вплине на зниження ставок за депозитами та кредитами.

Восени НБУ може дещо послабити регулювання валютного ринку та повернути плаваючий курс.

У вересні нас очікує "об’єднання" готівкового та офіційного валютних курсів в один.

– прогнозує Тарас.

Стабільність валютного ринку у серпні базуватиметься на кількох основних чинниках, зокрема це:

експорт сировини;

міжнародна допомога;

популяризація гривневих вкладів;

конвертаційні депозити;

поступове відродження країни.

Варто чекати, що у серпні ситуація буде підсумовувати досить тривалий період із поступового зміцнення гривні, створення належних об'єктивних умов для поступової лібералізації валютного ринку. Значних змін, вірогідно, не передбачається.