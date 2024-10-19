Скільки буде 100 злотих у гривні у жовтні 2024
19 жовтня 2024, 11:30Читать новость на русском
Джерело:"Мінфін"
Щоб вигідно здійснити обмін валюти, потрібно проаналізувати у який фінустановах курс найвигідніший. Зокрема, сьогодні у банках та обмінниках ситуація аналогічна.
Який курс злотого сьогодні
За даними "Мінфіну", курс злотого у банках 18 жовтня дещо знизився. Купівля здійснюється в середньому за 10,25 гривні за злотий, а от обмін – 10,55 гривні за злотий.
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Зверніть увагу! НБУ встановив курс 10,3848 гривні за злотий.
Готівковий курс злотого залишається стабільним:
- купівля здійснюється за 10,45 гривні за злотий;
- обмін – 10,55 гривні за злотий.
В обмінниках курс також не зазнав вагомих змін:
- купівля відбувається в середньому за 10,45 гривні за злотий;
- продаж – 10,55 гривні за злотий.
Скільки буде коштувати придбати 100 злотих сьогодні
- В обмінниках за 100 злотих доведеться заплатити в середньому 1 055 гривень.
- В банках 100 злотих також можна буде придбати за орієнтовно 1 055 гривень.