Фінансова підтримка України

Водночас Урсула фон дер Ляєн нагадала, що механізм Ukraine Facility передбачає інвестиції на суму 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років, які будуть виділятися залежно від прогресу України у впровадженні реформ, передає "Європейська Правда".

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Як повідомляється, попередній транш на суму майже 4,2 мільярда євро в рамках програми був перерахований Україні Європейською комісією у серпні.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Ми бачимо значний прогрес. Завдяки прогресу України ми вже виділили понад 12 мільярдів євро. Ми очікуємо, що ще один транш буде виділено до кінця року

Як працюватиме програма Ukraine Facility

Програма триватиме з 2024 до 2027 року, і в її рамках ЄС надаватиме фінансову допомогу для підтримки ключових сфер, таких як: