Финансовая поддержка Украины

В то же время Урсула фон дер Ляйен напомнила, что механизм Ukraine Facility предусматривает инвестиции на сумму 50 миллиардов евро на период 2024–2027 годов, которые будут выделяться в зависимости от прогресса Украины во внедрении реформ, передает "Европейская Правда".

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Как сообщается, предыдущий транш на сумму почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы был перечислен Украине Европейской комиссией в августе.

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Мы видим значительный прогресс. Благодаря прогрессу Украины мы уже выделили более 12 миллиардов евро. Мы ожидаем, что еще один транш будет выделен до конца года

Как будет работать программа Ukraine Facility

Программа продлится с 2024 до 2027 года, и в ее рамках ЕС будет предоставлять финансовую помощь для поддержки ключевых сфер, таких как: