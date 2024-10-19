Який курс злотого сьогодні

За даними "Мінфіну", курс злотого у банках 18 жовтня дещо знизився. Купівля здійснюється в середньому за 10,25 гривні за злотий, а от обмін – 10,55 гривні за злотий.

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Зверніть увагу! НБУ встановив курс 10,3848 гривні за злотий.

Готівковий курс злотого залишається стабільним:

купівля здійснюється за 10,45 гривні за злотий;

обмін – 10,55 гривні за злотий.

В обмінниках курс також не зазнав вагомих змін:

купівля відбувається в середньому за 10,45 гривні за злотий;

продаж – 10,55 гривні за злотий.

Скільки буде коштувати придбати 100 злотих сьогодні