Какой курс злотого сегодня

По данным "Минфина", курс злотого в банках 18 октября несколько снизился. Покупка осуществляется в среднем за 10,25 гривны за злотый, а вот обмен – 10,55 гривны за злотый.

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Обратите внимание! НБУ установил курс 10,3848 гривны за злотый.

Наличный курс злотого остается стабильным:

покупка осуществляется по 10,45 гривны за злотый;

обмен – 10,55 гривны за злотый.

В обменниках курс также не претерпел весомых изменений:

покупка происходит в среднем по 10,45 гривны за злотый;

продажа – 10,55 гривны за злотый.

Сколько будет стоить приобрести 100 злотых сегодня