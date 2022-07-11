Обсяг грошових переказів в Україну неочікувано перевищив довоєнний рівень

Обсяг грошових переказів в Україну останній місяць перевищив довоєнний рівень перших місяців року. Про це йдеться у монетарному огляді НБУ.

Обсяг грошових переказів з-за кордону в Україну

У НБУ поділились, що зростання грошових переказів у річному вимірі відновилося вперше з початку війни. Однією з причин регулятор виокремив активне працевлаштування за кордоном українців, що вимушено покинули країну.

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У травні грошові сягнули довоєнного рівня (майже 1,2 мільярда доларів), а в середньому за 5 місяців 2022 року перевищили рівень 2020 року,

– мовиться в повідомленні регулятора.

За результатами травня обсяг грошових переказів в Україну становив майже 1,2 мільярда доларів, що відповідає довоєнному рівню. Обсяг грошових переказів в Україну останній місяць перевищив довоєнний рівень перших місяців року. В середньому за п'ять місяців 2022 року перевищив рівень пандемічного 2020 року.

Обсяг грошових переказів в Україну / Інфографіка НБУ

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