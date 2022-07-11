Объем денежных переводов из-за границы в Украину
В НБУ поделились, что рост денежных переводов в годовом исчислении возобновился впервые с начала войны. Одной из причин регулятор выделил активное трудоустройство за границей украинцев, вынужденно покинувших страну.
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В мае денежные достигли довоенного уровня (около 1,2 миллиарда долларов), а в среднем за 5 месяцев 2022 года превысили уровень 2020 года,
– говорится в сообщении регулятора.
По результатам мая объем денежных переводов в Украину составил почти 1,2 миллиарда долларов, что соответствует довоенному уровню. Объем денежных переводов в Украину в последний месяц превысил довоенный уровень первых месяцев года. В среднем за пять месяцев 2022 превысил уровень пандемического 2020 года.
Объем денежных переводов в Украину / Инфографика НБУ