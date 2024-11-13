Податок на нерухомість: які суми доведеться сплатити за надлишкову площу у 2025 році

Щороку власники великих об'єктів нерухомості повинні сплачувати податок на надлишкову площу. Звільняються від цього збору власники житла, яке розташоване в окупованих районах або зонах активних бойових дій.

Кому необхідно сплатити податок за квадратні метри

Податок на нерухомість не стосується всіх власників житлових об’єктів, а лише тих, чия площа перевищує встановлені норми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Які норми для різних видів нерухомості:

для квартир – понад 60 квадратних метрів;

для будинків – понад 120 квадратних метрів;

для різних видів житлової нерухомості, включно з частками, – понад 180 квадратних метрів.

Оскільки податок на нерухомість поповнює місцевий бюджет, місцеві ради можуть встановлювати його ставку з урахуванням типу нерухомості та її розташування.

Розмір податку на нерухомість у 2025 році

Сума податку визначається на основі мінімальної заробітної плати у звітному році й не повинна перевищувати 1,5% за кожен "зайвий" квадратний метр.

Як нараховується податок у 2025 році

У 2025 році податок нараховуватиметься за попередній рік, отже, розмір ставки залежить від мінімальної зарплати у 2024 році, яка становила 8 000 гривень. Виходячи з цього, максимальна ставка податку дорівнюватиме 100,5 гривні за квадратний метр (8 000 х 1,5%).

Оподатковуються лише квадратні метри, що перевищують встановлені норми. Наприклад, власник квартири площею 65 квадратних метрів сплачуватиме податок лише за 5 "зайвих" квадратів.

До слова! Якщо ж квартира оформлена на кількох осіб, наприклад, у рівних частках між чоловіком і дружиною, податок не стягуватиметься. Це пояснюється тим, що частка кожного з власників становить лише 32,5 квадратного метра.

Хто звільняється від сплати податку на нерухомість

Від податку на нерухомість звільняються фізичні особи, які мають житлову площу:

яка стала непридатною для проживання через воєнні дії;

розташовану на територіях, де нині ведуться або нещодавно велися бойові дії;

що знаходиться в зоні окупації або на територіях, які були тимчасово окуповані Росією.

Податок необхідно сплачувати вчасно, адже у разі прострочення передбачені штрафні санкції. Якщо оплата затримується до 30 днів, до суми податку додається 10%. Якщо затримка перевищує місяць, податок зростає на 20%.