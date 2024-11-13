Кому необходимо уплатить налог за квадратные метры

Налог на недвижимость не касается всех владельцев жилых объектов, а только тех, чья площадь превышает установленные нормы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Какие нормы для разных видов недвижимости:

для квартир – более 60 квадратных метров;

для домов – более 120 квадратных метров;

для различных видов жилой недвижимости, включая доли, – более 180 квадратных метров.

Поскольку налог на недвижимость пополняет местный бюджет, местные советы могут устанавливать его ставку с учетом типа недвижимости и ее расположения.

Размер налога на недвижимость в 2025 году

Сумма налога определяется на основе минимальной заработной платы в отчетном году и не должна превышать 1,5% за каждый "лишний" квадратный метр.

Как начисляется налог в 2025 году

В 2025 году налог будет начисляться за предыдущий год, следовательно, размер ставки зависит от минимальной зарплаты в 2024 году, которая составляла 8 000 гривен. Исходя из этого, максимальная ставка налога будет равна 100,5 гривны за квадратный метр (8 000 х 1,5%).

Облагаются налогом только квадратные метры, превышающие установленные нормы. Например, владелец квартиры площадью 65 квадратных метров будет платить налог только за 5 "лишних" квадратов.

К слову! Если же квартира оформлена на нескольких лиц, например, в равных долях между мужем и женой, налог не будет взиматься. Это объясняется тем, что доля каждого из владельцев составляет лишь 32,5 квадратных метра.

Кто освобождается от уплаты налога на недвижимость

От налога на недвижимость освобождаются физические лица, которые имеют жилую площадь:

которая стала непригодной для проживания из-за военных действий;

расположенную на территориях, где сейчас ведутся или недавно велись боевые действия;

находящуюся в зоне оккупации или на территориях, которые были временно оккупированы Россией.

Налог необходимо платить вовремя, ведь в случае просрочки предусмотрены штрафные санкции. Если оплата задерживается до 30 дней, к сумме налога добавляется 10%. Если задержка превышает месяц, налог возрастает на 20%.