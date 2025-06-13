Яка пенсія буде за зарплати 31 тисяча гривень і 35 роках стажу

На розмір пенсії впливає не тільки зарплата, яку мала особа. Також вагому роль грає кількість набутого стажу.

Розмір пенсії при 35 роках стажу та зарплаті більш як 30 тисяч гривень

Цьогоріч на пенсію можна вийти у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку визначено свій мінімум стажу, пише 24 Канал.

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Зараз ці мінімуми такі:

для громадян, які хочуть піти на пенсію у 60 років , мінімум – 32 роки страхового стажу;

, мінімум – 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Тобто, 35 років стажу зараз достатньо, аби вийти на пенсію у будь-якому вказаному віці. Водночас виплата вийде зовсім різною.

Розглянемо такі умови:

особа має 35 років стажу;

зарплата – 31 тисяча гривень.

При таких вихідних даних, у 60 років, пенсія складатиме орієнтовно – 11,9 тисячі гривень.



Чи впливає вік виходу на пенсію на кінцеву суму виплати / Скриншот пенсійного калькулятора

В 63 роки при таких умовах вийти на пенсію вигідніше. Виплата складатиме уже – 14 тисяч гривень.



Чи впливає стаж на пенсію / Скриншот пенсійного калькулятора

Найвигідніше все ж вийти на пенсію у 65 років. Адже, в такому випадку, пенсійна виплата сягне – 15,5 тисяч гривень.



Як отримати пенсію більш як 15 тисяч гривень / Скриншот пенсійного калькулятора

Зверніть увагу! Розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.