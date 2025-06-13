Розмір пенсії при 35 роках стажу та зарплаті більш як 30 тисяч гривень

Цьогоріч на пенсію можна вийти у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку визначено свій мінімум стажу, пише 24 Канал.

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Зараз ці мінімуми такі:

для громадян, які хочуть піти на пенсію у 60 років , мінімум – 32 роки страхового стажу;

, мінімум – 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Тобто, 35 років стажу зараз достатньо, аби вийти на пенсію у будь-якому вказаному віці. Водночас виплата вийде зовсім різною.

Розглянемо такі умови:

особа має 35 років стажу;

зарплата – 31 тисяча гривень.

При таких вихідних даних, у 60 років, пенсія складатиме орієнтовно – 11,9 тисячі гривень.



Чи впливає вік виходу на пенсію на кінцеву суму виплати / Скриншот пенсійного калькулятора

В 63 роки при таких умовах вийти на пенсію вигідніше. Виплата складатиме уже – 14 тисяч гривень.



Чи впливає стаж на пенсію / Скриншот пенсійного калькулятора

Найвигідніше все ж вийти на пенсію у 65 років. Адже, в такому випадку, пенсійна виплата сягне – 15,5 тисяч гривень.



Як отримати пенсію більш як 15 тисяч гривень / Скриншот пенсійного калькулятора

Зверніть увагу! Розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.