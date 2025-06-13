Розмір пенсії при 35 роках стажу та зарплаті більш як 30 тисяч гривень
Цьогоріч на пенсію можна вийти у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку визначено свій мінімум стажу, пише 24 Канал.
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Зараз ці мінімуми такі:
- для громадян, які хочуть піти на пенсію у 60 років, мінімум – 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Тобто, 35 років стажу зараз достатньо, аби вийти на пенсію у будь-якому вказаному віці. Водночас виплата вийде зовсім різною.
Розглянемо такі умови:
- особа має 35 років стажу;
- зарплата – 31 тисяча гривень.
При таких вихідних даних, у 60 років, пенсія складатиме орієнтовно – 11,9 тисячі гривень.
Чи впливає вік виходу на пенсію на кінцеву суму виплати / Скриншот пенсійного калькулятора
В 63 роки при таких умовах вийти на пенсію вигідніше. Виплата складатиме уже – 14 тисяч гривень.
Чи впливає стаж на пенсію / Скриншот пенсійного калькулятора
Найвигідніше все ж вийти на пенсію у 65 років. Адже, в такому випадку, пенсійна виплата сягне – 15,5 тисяч гривень.
Як отримати пенсію більш як 15 тисяч гривень / Скриншот пенсійного калькулятора
Зверніть увагу! Розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.