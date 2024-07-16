Яку пенсію мають люди з інвалідністю у 2024 році

Пенсія по інвалідності призначається у випадку каліцтва чи важкої хвороби. На її розмір впливають ступінь інвалідності, страховий стаж та повторний огляд, при якому група інвалідності може змінитися.

Які пенсії по інвалідності в Україні

Інвалідність встановлює медико-соціальна експертиза, що визначає стан здоров'я та працездатність особи.

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Пенсія ж призначається за наявності в особи стажу від 1 до 15 років, залежно від віку встановлення інвалідності.

Таким чином, розмір пенсії по інвалідності визначається у відсотках від пенсії за віком і залежить від групи інвалідності:

Люди з інвалідністю I групи отримують мінімум 100% пенсії за віком.

Люди з інвалідністю II групи – 90%.

Люди з інвалідністю III групи — 50%.

Уряд встановив мінімуми для пенсій по інвалідності:

I група: щонайменше 2 760 гривень.

II та III групи, які не працюють: 2 520 гривень.

II та III групи, які працюють: 2 093 гривень.

Група інвалідності може змінюватись під час повторного огляду, що впливає на розмір пенсії.