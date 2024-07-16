Какие пенсии по инвалидности в Украине

Инвалидность устанавливает медико-социальная экспертиза, определяющая состояние здоровья и трудоспособность лица.

Читайте также Какие доплаты к пенсии могут иметь пенсионеры в 65 лет

Пенсия же назначается при наличии у лица стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста установления инвалидности.

Таким образом, размер пенсии по инвалидности определяется в процентах от пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности:

Люди с инвалидностью I группы получают минимум 100% пенсии по возрасту.

Люди с инвалидностью II группы – 90%.

Люди с инвалидностью III группы - 50%.

Правительство установило минимумы для пенсий по инвалидности:

I группа: не менее 2 760 гривен.

II и III группы, которые не работают: 2 520 гривен.

II и III группы, которые работают: 2 093 гривен.

Важно! Группа инвалидности может меняться во время повторного осмотра, что влияет на размер пенсии.