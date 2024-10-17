Який розмір субсидії на тверде паливо у 2024 році

В Україні продовжили експериментальну субсидію на тверде паливо, тобто дрова. Громадяни зможуть отримати фінансову допомогу.

Субсидія на дрова

Ще у 2023 році в Україні запровадили експериментальний проєкт щодо забезпечення населення, яке не має доступу до газу, дровами для пічного опалення. Ініціативу продовжили на опалювальний сезон 2024-2025 року.

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Розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива складатиме – 16 234 гривень на рік на родину.

Зверніть увагу! Пільговики зможуть отримати лише 13,6 тисячі гривень.

Як отримати гроші

Така субсидія оформляється так само як і звичайна на ЖКП. Тобто потрібно:

звернутися в місцевий орган соціального захисту;

подати заяву на отримання субсидії на дрова;

надати декларацію про доходи за минулий рік.

Іноді потрібно надати довідку, яка підтверджує, що особа використовує пічне опалення та дрова для обігріву свого житла.